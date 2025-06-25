Производство легковых автомобилей в России выросло на 4%
За период с января по май 2025 г. в России была произведена 281 000 легковых автомобилей – это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
При этом объемы производства в мае составили около 35 000 машин, что на 18,5% меньше, чем в мае 2024 г. По сравнению с апрелем 2025 г. в мае произошел спад производства на 49,8%.
В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. Таким образом, отрицательная динамика рынка в минувшем месяце замедлилась по сравнению с мартом (-46% год к году, 79 822 машины) и была сопоставима с февральской (-25%, 78 040). В апреле был продан максимальный месячный объем новых легковушек с начала года.