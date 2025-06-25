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Производство легковых автомобилей в России выросло на 4%

Ведомости

За период с января по май 2025 г. в России была произведена 281 000 легковых автомобилей – это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом объемы производства в мае составили около 35 000 машин, что на 18,5% меньше, чем в мае 2024 г. По сравнению с апрелем 2025 г. в мае произошел спад производства на 49,8%.

В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. Таким образом, отрицательная динамика рынка в минувшем месяце замедлилась по сравнению с мартом (-46% год к году, 79 822 машины) и была сопоставима с февральской (-25%, 78 040). В апреле был продан максимальный месячный объем новых легковушек с начала года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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