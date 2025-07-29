Производителя телевизоров «Квант» могут купить «Сбер», «Яндекс» и NexTouch

Как уточнил собеседник издания, сделка будет безденежной. Газета также запросила комментарий у компании NexTouch, которая подтвердила договоренность с собственником «Кванта» Михаилом Етоновым о покупке актива. Будущая доля NexTouch пока неизвестна. Представитель компании отметил, что сделка направлена на возобновление производства телевизоров в России. Планируется также модернизировать создание других типов продукции, включая сенсорные экраны и экраны для машин.