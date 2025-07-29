Производителя телевизоров «Квант» могут купить «Сбер», «Яндекс» и NexTouch
Производитель телевизоров ООО «Квант» намерен продать активы и ведет переговоры со «Сбером», «Яндексом» и производителем интерактивных школьных досок NexTouch, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.
Как уточнил собеседник издания, сделка будет безденежной. Газета также запросила комментарий у компании NexTouch, которая подтвердила договоренность с собственником «Кванта» Михаилом Етоновым о покупке актива. Будущая доля NexTouch пока неизвестна. Представитель компании отметил, что сделка направлена на возобновление производства телевизоров в России. Планируется также модернизировать создание других типов продукции, включая сенсорные экраны и экраны для машин.
В NexTouch объяснили, что сейчас переговоры идут с кредиторами «Кванта», а партнером компании в сделке выступит «один из крупных банков». Оценочная стоимость компании – 3 млрд руб. без учета долгов.
«Квант» основан в 2016 г. и обладает производствами на зеленоградском заводе «Квант» и воронежском заводе «Видеофон». Суммарно на предприятиях работает 670 человек (220 и 450 сотрудников соответственно). Компания создает телевизоры таких брендов, как DEXP, LUMUS, Xiaomi, HYUNDAI, FUSION и др.