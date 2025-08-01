В «Ростехе» рассказали о 20%-ной доле контрафактной янтарной продукции в РФ
В России остается около 20% контрафакта на рынке янтарной продукции, заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25, передает ТАСС.
«Обелили рынок, но, тем не менее, по некоторым оценкам, 20% янтарной продукции все-таки является контрафактной», – отметил представитель госкорпорации. Он озвучил, что некоторые придерживаются оценки в две трети такой продукции на рынке, но выразил неуверенность в этом объеме.
Евтушенко поделился примером ситуации, когда лица, занимающиеся нелегальной деятельностью на этом рынке, заливают насекомое эпоксидной смолой, а затем продают изделие как инклюз (янтарь с внутренним включением).
В ноябре 2023 г. «Ростех» сообщал об эксперименте в рамках борьбы с нелегальным оборотом. Калининградский комбинат госкорпорации запускал проект по маркировке янтаря и изделий из него, чтобы отслеживать путь камня от добычи до конечного потребителя.