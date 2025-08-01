В «Ростехе» рассказали о 20%-ной доле контрафактной янтарной продукции в РФ

«Обелили рынок, но, тем не менее, по некоторым оценкам, 20% янтарной продукции все-таки является контрафактной», – отметил представитель госкорпорации. Он озвучил, что некоторые придерживаются оценки в две трети такой продукции на рынке, но выразил неуверенность в этом объеме.