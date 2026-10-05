Минсельхоз планирует начать закупки зерна в интервенционный фонд в октябре

Министерство уже начало принимать заявки от элеваторов. Для размещения планируемого объема закупок необходимы мощности на 3 млн т зерна, но пока собственники элеваторов предложили мощности только на 1,3 млн т. «Поэтому дальше будем сейчас второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 млн т», – сказала Лут (цитата по «РИА Новости»).