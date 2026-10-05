Минсельхоз планирует начать закупки зерна в интервенционный фонд в октябре
Минсельхоз планирует в конце октября начать закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут.
Министерство уже начало принимать заявки от элеваторов. Для размещения планируемого объема закупок необходимы мощности на 3 млн т зерна, но пока собственники элеваторов предложили мощности только на 1,3 млн т. «Поэтому дальше будем сейчас второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 млн т», – сказала Лут (цитата по «РИА Новости»).
Она добавила, что бюджет на проведение интервенций согласован. Теперь Минсельхоз должен провести отбор банка, после чего рассчитывает приступить к закупкам зерна с конца октября.
2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных – порядка 35 млн т.
Аграрии уже переходят к завершающей стадии уборочной кампании. По словам вице-премьера, сейчас зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Помимо этого, собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней.