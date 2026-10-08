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Главная / Бизнес /

Производство ликерных вин в россии соратилось на 43%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России за период январь – сентябрь производство ликерных вин сократилось на 42,6% год к году – до 563 700 декалитров (дал). Такие данные предоставила ведомостям Росалкогольтабакконтроль.

Всего объемы производства алкогольной продукции сократились на 14,6 млн дал, что составляет всего 1,8%. Без учета пива и пивных напитков за девять месяцев выпустили на 7,4% алкоголя меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российского виноградного вина на полки магазинов поступило на 8% меньше – 24,6 млн дал. На 5,6% сократилось производство игристого. Плодовой продукции выпустили на 30,8% меньше – всего 804 300 дал.

Пива российские компании произвели почти столького же – 593,1 млн дал. Разница год к году составила -0,6%. Выпуск сидра и медовухи вырос на 7,6% и на 8,6% соответственно – 9,1 млн дал и 3,3 млн дал. Пуаре произвели на 13,7% меньше – всего 150 200 дал.

23 сентября в Simplewine (входит в Simple Group) сообщали, что продажи отечественного игристого среди молодежи за январь – август выросли на 130%. По регионам реализация российского вина заметно различается. Так, игристое чаще выбирают жители Крыма. Его доля выросла с 77% в 2024 г. до 79% в первые восемь месяцев 2026 г. В Краснодарском крае 84% спроса приходится, наоборот, на тихие вина.

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