Производство ликерных вин в россии соратилось на 43%

23 сентября в Simplewine (входит в Simple Group) сообщали, что продажи отечественного игристого среди молодежи за январь – август выросли на 130%. По регионам реализация российского вина заметно различается. Так, игристое чаще выбирают жители Крыма. Его доля выросла с 77% в 2024 г. до 79% в первые восемь месяцев 2026 г. В Краснодарском крае 84% спроса приходится, наоборот, на тихие вина.