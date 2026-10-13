Объем производства зерна в России на 70% превысил потребление
Производство зерна в России на 72,7% превысило уровень потребления в 2025 г. Это следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Росстата. Данные ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области не учитываются.
Уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100%. В двух регионах он был выше 400% – в Карачаево-Черкесской республике и в Ставропольском крае, где показатель составил 465,9% и 419,6% соответственно.
Согласно материалу, максимальный уровень самообеспечения зерном достигался в 2022 г., когда он составил 191,4%. В 2023 г. показатель снизился до 173,5%, а в 2024 г. – до 152,4%.
2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных – порядка 35 млн т. На начало октября зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Также было собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т.