Объем производства зерна в России на 70% превысил потребление

2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных – порядка 35 млн т. На начало октября зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Также было собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т.