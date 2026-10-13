Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Бизнес /

Объем производства зерна в России на 70% превысил потребление

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Производство зерна в России на 72,7% превысило уровень потребления в 2025 г. Это следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Росстата. Данные ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области не учитываются.

Уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100%. В двух регионах он был выше 400% – в Карачаево-Черкесской республике и в Ставропольском крае, где показатель составил 465,9% и 419,6% соответственно.

Согласно материалу, максимальный уровень самообеспечения зерном достигался в 2022 г., когда он составил 191,4%. В 2023 г. показатель снизился до 173,5%, а в 2024 г. – до 152,4%.

2 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России в 2026 г. ожидается на уровне 140 млн т, масличных – порядка 35 млн т. На начало октября зерновые обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 млн т. Также было собрано 15 млн т масличных, овощей и картофеля в организованном секторе – почти по 4,5 млн т. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь