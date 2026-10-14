«Деловая Россия» опровергла информацию об инициативах по налогам
«Деловая Россия» опровергла информацию о подготовленной объединением программе, которая будет предложена для рассмотрения властям на форуме 15 октября. Об этом организация сообщила в пресс-релизе.
«За исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета (как базового, так и отложенного) указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке», – заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, такой вычет может стать инструментом для перезапуска инвестиционного цикла.
Репик также подчеркнул, что организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы. По его мнению, в ближайшее время целесообразно определить подходы к будущей системе налогообложения малого и среднего бизнеса.
Глава объединения отметил, что некоторые предложения бизнеса, обсуждавшиеся на разных площадках, вынесут на форум 15 октября. Однако инициативы, о которых писали СМИ, к его повестке не относятся.
13 октября РБК писал, что «Деловая Россия» подготовила программу из более чем 50 инициатив по трансформации экономики. В их числе назывались отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, налог на наследство и взносы для неработающих рантье.