Как женщины-фрилансеры проигрывают заказы мужчинам

Аспирантка факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ольга Вилкова недавно решила изучить, как работают онлайн-биржи в России. Она проанализировала 54 000 профилей на сайте крупнейшей русскоязычной фриланс-платформы FL.ru с 2005 по 2019 г. Сбор данных с FL.ru производился автоматической программой (парсером). Исследование дало неожиданные результаты. Выяснилось, что женщины-разработчики на фрилансе получают меньше заказов, чем их соперники-мужчины, и теряют до 65% дополнительных доходов в год. Чаще всего они занимаются веб-программированием (4,4% всех фрилансеров), разработкой сайтов под ключ (2,2%), версткой (1,9%), разработкой и поддержкой интернет-магазинов (0,8%). Но заказчики реже предлагают им проекты, скромнее оплачивают их работу и тем самым понижают рейтинг разработчиц на платформе и их шансы найти следующего заказчика, выяснила аспирантка.