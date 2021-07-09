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Как женщины-фрилансеры проигрывают заказы мужчинам

Исследователи ВШЭ изучили рынок фрилансеров в IT
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Аспирантка факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ольга Вилкова недавно решила изучить, как работают онлайн-биржи в России. Она проанализировала 54 000 профилей на сайте крупнейшей русскоязычной фриланс-платформы FL.ru с 2005 по 2019 г. Сбор данных с FL.ru производился автоматической программой (парсером). Исследование дало неожиданные результаты. Выяснилось, что женщины-разработчики на фрилансе получают меньше заказов, чем их соперники-мужчины, и теряют до 65% дополнительных доходов в год. Чаще всего они занимаются веб-программированием (4,4% всех фрилансеров), разработкой сайтов под ключ (2,2%), версткой (1,9%), разработкой и поддержкой интернет-магазинов (0,8%). Но заказчики реже предлагают им проекты, скромнее оплачивают их работу и тем самым понижают рейтинг разработчиц на платформе и их шансы найти следующего заказчика, выяснила аспирантка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных