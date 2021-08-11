Соискателей все чаще не берут на работу из-за несоответствия корпоративной культуре работодателя

Согласно ст. 3 Трудового кодекса, работодатель не должен дискриминировать соискателей или сотрудников по признакам, не связанным с их деловыми качествами, рассказывает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры». В 2004 г. пленум Верховного суда разъяснил, какие качества относятся к деловым: например, образование, опыт работы и личностные качества, необходимые для конкретных работ. По мнению Михайличенко, если в компании принят кодекс корпоративной этики и он утвержден приказом генерального директора, а ответы соискателя на тестах ему не соответствуют, отказ работодателя обоснован и не может считаться дискриминационным. Несогласный соискатель имеет право запросить письменный отказ и обратиться в суд, напоминает Михайличенко.