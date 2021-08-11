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Соискателей все чаще не берут на работу из-за несоответствия корпоративной культуре работодателя

Что это конкретно означает и какие выводы следует сделать кандидатам
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Аналитики HeadHunter и облачной CRM-платформы для рекрутинга Talantix изучили около полумиллиона отказов, которые рекрутеры разных компаний выслали кандидатам в системе Talantix с января по июнь 2021 г. Самыми распространенными причинами отказов стали завышенные зарплатные ожидания кандидатов (121 500 ответов работодателей), отсутствие у них необходимых навыков (91 300 ответов) и несоответствие корпоративной культуре (65 500 отказов).

Из-за несоответствия личных качеств кандидата корпоративной культуре работодателя получил отказ чуть ли не каждый второй (42%) соискатель, пытавшийся устроиться на госслужбу, и каждый третий – в сфере добычи сырья, закупок и рабочие. По этой же причине кандидатам часто отказывали производители электронно-вычислительной, оптической, контрольно-измерительной техники и радиоэлектроники, а также розничные сети, мясокомбинаты, табачные компании и разработчики программного обеспечения, говорится в отчете.

Сделать по закону

Согласно ст. 3 Трудового кодекса, работодатель не должен дискриминировать соискателей или сотрудников по признакам, не связанным с их деловыми качествами, рассказывает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры». В 2004 г. пленум Верховного суда разъяснил, какие качества относятся к деловым: например, образование, опыт работы и личностные качества, необходимые для конкретных работ. По мнению Михайличенко, если в компании принят кодекс корпоративной этики и он утвержден приказом генерального директора, а ответы соискателя на тестах ему не соответствуют, отказ работодателя обоснован и не может считаться дискриминационным. Несогласный соискатель имеет право запросить письменный отказ и обратиться в суд, напоминает Михайличенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных