Соискателей все чаще не берут на работу из-за несоответствия корпоративной культуре работодателя

Соискателей все чаще не берут на работу из-за несоответствия корпоративной культуре работодателяЧто это конкретно означает и какие выводы следует сделать кандидатам
Аналитики HeadHunter и облачной CRM-платформы для рекрутинга Talantix изучили около полумиллиона отказов, которые рекрутеры разных компаний выслали кандидатам в системе Talantix с января по июнь 2021 г. Самыми распространенными причинами отказов стали завышенные зарплатные ожидания кандидатов (121 500 ответов работодателей), отсутствие у них необходимых навыков (91 300 ответов) и несоответствие корпоративной культуре (65 500 отказов).
Из-за несоответствия личных качеств кандидата корпоративной культуре работодателя получил отказ чуть ли не каждый второй (42%) соискатель, пытавшийся устроиться на госслужбу, и каждый третий – в сфере добычи сырья, закупок и рабочие. По этой же причине кандидатам часто отказывали производители электронно-вычислительной, оптической, контрольно-измерительной техники и радиоэлектроники, а также розничные сети, мясокомбинаты, табачные компании и разработчики программного обеспечения, говорится в отчете.
Сделать по закону
Согласно ст. 3 Трудового кодекса, работодатель не должен дискриминировать соискателей или сотрудников по признакам, не связанным с их деловыми качествами, рассказывает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры». В 2004 г. пленум Верховного суда разъяснил, какие качества относятся к деловым: например, образование, опыт работы и личностные качества, необходимые для конкретных работ. По мнению Михайличенко, если в компании принят кодекс корпоративной этики и он утвержден приказом генерального директора, а ответы соискателя на тестах ему не соответствуют, отказ работодателя обоснован и не может считаться дискриминационным. Несогласный соискатель имеет право запросить письменный отказ и обратиться в суд, напоминает Михайличенко.