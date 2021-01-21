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Какие вопросы о зарплате нельзя задавать на собеседованиях

Кандидаты умудряются задавать столь странные вопросы, что наниматели сразу отказывают им в приеме
Мария Подцероб
Варвара Гранкова / Ведомости

Рекрутеры ценят кандидатов, которые открыто и без лишнего стеснения говорят на собеседовании о желаемом доходе, но иногда вопросы соискателей о зарплате их обескураживают.

Согласно недавнему исследованию портала Superjob странные вопросы о зарплате лидируют в рейтинге нестандартных вопросов, которые соискатели задают рекрутерам. Нелепые вопросы о зарплате услышали от кандидатов 6% рекрутеров. На втором месте – необычные вопросы о питании и столовой (5%). Среди самых странных вопросов о зарплате менеджеры по найму выделили такие: «Можно ли получать зарплату ежедневно?»; «А можно мне сразу аванс?»; «А у вас есть 14-я зарплата?» В опросе Superjob приняли участие менеджеры по персоналу 1000 компаний.

Елизавета Такаева, руководитель практики финансов и бухучета ManpowerGroup, вспоминает кандидатку-финансиста с хорошим послужным списком, которая интересовалась, по каким дням работодатель может выплачивать ей зарплату, а потом призналась, что ей важно получать деньги в дни, когда луна пребывает в растущей фазе. Женщина верила, что растущая луна приносит доход. Другая соискательница поинтересовалась, в какой части офиса будет находиться ее рабочее место, потому что, по фэншуй, заработать много денег можно, если сидишь в юго-восточной части помещения. Обеим кандидаткам в результате отказали в приеме на работу, вспоминает Такаева.

Мы решили выяснить, насколько неожиданные вопросы о зарплате влияют на решения менеджеров о найме кандидатов на работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных