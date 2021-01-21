Какие вопросы о зарплате нельзя задавать на собеседованиях

Какие вопросы о зарплате нельзя задавать на собеседованияхКандидаты умудряются задавать столь странные вопросы, что наниматели сразу отказывают им в приеме
Рекрутеры ценят кандидатов, которые открыто и без лишнего стеснения говорят на собеседовании о желаемом доходе, но иногда вопросы соискателей о зарплате их обескураживают.
Согласно недавнему исследованию портала Superjob странные вопросы о зарплате лидируют в рейтинге нестандартных вопросов, которые соискатели задают рекрутерам. Нелепые вопросы о зарплате услышали от кандидатов 6% рекрутеров. На втором месте – необычные вопросы о питании и столовой (5%). Среди самых странных вопросов о зарплате менеджеры по найму выделили такие: «Можно ли получать зарплату ежедневно?»; «А можно мне сразу аванс?»; «А у вас есть 14-я зарплата?» В опросе Superjob приняли участие менеджеры по персоналу 1000 компаний.
Елизавета Такаева, руководитель практики финансов и бухучета ManpowerGroup, вспоминает кандидатку-финансиста с хорошим послужным списком, которая интересовалась, по каким дням работодатель может выплачивать ей зарплату, а потом призналась, что ей важно получать деньги в дни, когда луна пребывает в растущей фазе. Женщина верила, что растущая луна приносит доход. Другая соискательница поинтересовалась, в какой части офиса будет находиться ее рабочее место, потому что, по фэншуй, заработать много денег можно, если сидишь в юго-восточной части помещения. Обеим кандидаткам в результате отказали в приеме на работу, вспоминает Такаева.
Мы решили выяснить, насколько неожиданные вопросы о зарплате влияют на решения менеджеров о найме кандидатов на работу.