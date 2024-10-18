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Желающих работать удаленно стало почти вдвое больше

Из-за кадрового голода многие работодатели идут им навстречу
Мария Шакирова
Алексей Орлов / Ведомости

За первые девять месяцев 2024 г. количество резюме с запросом об удаленном и гибридном формате работы выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании банка «Точка» и рекрутингового сайта hh.ru. Они проанализировали 3,88 млн резюме; 1,47 млн из них появились в текущем году и содержали пожелание работать удаленно или приезжать на работу не каждый день.

Самый заметный прирост таких резюме произошел в категории «Высший и средний менеджмент» – 56% год к году. На втором месте – «Рабочий персонал» (53%). Третье заняла сфера «Сельское хозяйство», в которой количество таких резюме выросло на 45%. Четвертое место поделили «Юристы», «Строительство, недвижимость» и «Управление персоналом, тренинги» – рост везде составил 39% год к году. Пятерку лидеров замыкает сфера «Добыча сырья» (38%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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