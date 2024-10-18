Желающих работать удаленно стало почти вдвое больше

За первые девять месяцев 2024 г. количество резюме с запросом об удаленном и гибридном формате работы выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании банка «Точка» и рекрутингового сайта hh.ru. Они проанализировали 3,88 млн резюме; 1,47 млн из них появились в текущем году и содержали пожелание работать удаленно или приезжать на работу не каждый день.