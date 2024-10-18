Желающих работать удаленно стало почти вдвое больше

Желающих работать удаленно стало почти вдвое большеИз-за кадрового голода многие работодатели идут им навстречу
За первые девять месяцев 2024 г. количество резюме с запросом об удаленном и гибридном формате работы выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании банка «Точка» и рекрутингового сайта hh.ru. Они проанализировали 3,88 млн резюме; 1,47 млн из них появились в текущем году и содержали пожелание работать удаленно или приезжать на работу не каждый день.
Самый заметный прирост таких резюме произошел в категории «Высший и средний менеджмент» – 56% год к году. На втором месте – «Рабочий персонал» (53%). Третье заняла сфера «Сельское хозяйство», в которой количество таких резюме выросло на 45%. Четвертое место поделили «Юристы», «Строительство, недвижимость» и «Управление персоналом, тренинги» – рост везде составил 39% год к году. Пятерку лидеров замыкает сфера «Добыча сырья» (38%).