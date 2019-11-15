Константин Румянцев стал замминистра природных ресурсов и экологии
Константин Румянцев назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Он будет отвечать за работу департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. Кроме того, Румянцев станет куратором мусорной реформы.
Новый замминистра закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, а также Финансовый университет. Работает в правительстве с 2009 г. Сначала был помощником бывшего заместителя председателя правительства Александра Хлопонина, затем помощником вице-премьера Алексея Гордеева.