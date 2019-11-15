Николай Мельников назначен заместителем генерального директора НМТП
Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) назначил Николая Мельникова заместителем генерального директора по финансам и экономике, сообщает пресс-служба компании. Ранее эту должность занимал Евгений Коньков, который покинул пост летом прошлого года.
Мельников закончил Хабаровскую госакадемию экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит». До назначения занимал руководящие должности в ГК «Траснефть» (АО «Транснефть – Терминал», ООО «Транснефть – Сервис»), в том числе пост заместителя генерального директора.
«Новороссийский морской торговый порт» — одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. «Транснефть» — крупнейший акционер НМТП, она контролирует 62% акций.