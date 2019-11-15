Николай Мельников назначен заместителем генерального директора НМТП

Мельников закончил Хабаровскую госакадемию экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит». До назначения занимал руководящие должности в ГК «Траснефть» (АО «Транснефть – Терминал», ООО «Транснефть – Сервис»), в том числе пост заместителя генерального директора.