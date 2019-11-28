Евгений Давыдович возвращается в «Связной»

Евгений Давыдович закончил экономический факультет Одесского государственного политехнического университета и Киевскую высшую банковскую школу. Карьеру начинал в банке «Пивденный», где прошел путь от старшего экономиста отдела ценных бумаг и инвестиций до управляющего киевским филиалом. Затем работал на ведущих должностях в Укрсиббанке, банке «Лидер», «Русский Стандарт» и Финбанке. С начала 2016 г. был гендиректором ритейлера «Связной». В 2017 г. Евгений перешёл в Бинбанк на пост председателя правления.