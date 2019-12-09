Леонид Чугунов ушел с поста гендиректора ЯТЭК

Чугунов окончил Грозненский нефтяной институт, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, МИНХ им. Плеханова, Школу бизнеса Университета Дьюка в США и Академию народного хозяйства при правительстве России. Начал карьеру оператором в ПО «Оренбурггазодобыча». В 1993 г. стал генеральным директором ПО «Надымгазпром». Спустя пять лет возглавил ЗАО «Ямалгазинвест». С 2009 г. был руководителем департамента по управлению проектами в центральном аппарате «Газпрома».