Лидия Михеева стала секретарем Общественной палаты

Михеева окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. До 2006 г. работала преподавателем в вузе, затем перешла в Исследовательский центр частного права при президенте России. С 2008 по 2010 г. была заместителем руководителя аппарата комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Позже стала председателем совета Исследовательского центра частного права.