«Роснефть» назначила новых вице-президентов

Эрик Лирон окончил Школу радиотехники, электроники и информатики в Париже. Двадцать лет управлял комплексными проектами в странах Ближнего Востока, Африки и странах АТР в компании «Шлюмберже». Позднее был вице-президентом по скважинным работам в ОАО «ТНК-ВР менеджмент». В 2013 г. стал вице-президентом по бурению, освоению и сервису ОАО «НК «Роснефть», а затем первым вице-президентом компании, курирующим вопросы блока добычи. На новом посту он займется усилением блока внутреннего сервиса и повышением эффективности процессов добычи.