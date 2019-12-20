«Роснефть» назначила новых вице-президентов
Руководство «Роснефти» приняло ряд кадровых решений в рамках оптимизации организационной структуры, сообщает пресс-служба компании. Эрик Лирон назначен вице-президентом по внутреннему сервису, первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса стал Зелько Рунье, вице-президентом по кадровым и социальным вопросам – Алексей Артемьев, а вице-президентом – главным геологом избран Андрей Поляков.
Эрик Лирон окончил Школу радиотехники, электроники и информатики в Париже. Двадцать лет управлял комплексными проектами в странах Ближнего Востока, Африки и странах АТР в компании «Шлюмберже». Позднее был вице-президентом по скважинным работам в ОАО «ТНК-ВР менеджмент». В 2013 г. стал вице-президентом по бурению, освоению и сервису ОАО «НК «Роснефть», а затем первым вице-президентом компании, курирующим вопросы блока добычи. На новом посту он займется усилением блока внутреннего сервиса и повышением эффективности процессов добычи.
Зелько Рунье окончил Университет штата Аляска. Занимался проектами по бурению и добыче в арктическом районе. В 2012 г. стал членом правления «Роснефти». До назначения был вице-президентом по шельфовым проектам.