IT-директором X5 стал Антон Вальков
Антон Вальков стал директором по информационным технологиям X5 Retail Group и войдет в правление компании. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к руководству ритейлера. Сам Вальков это подтвердил.
Антон закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. До прихода в компанию он работал операционным директором «Яндекс.Маркета», а также развивал работу маркетплейса «Беру». Ранее Вальков занимал руководящие посты в американской компании WalMart. Там он отвечал за стратегию развития онлайн-бизнеса, аналитику больших данных в логистике, инновационные сервисы, а также за внедрение быстрой доставки заказов.
X5 Retail Group – крупнейший в России ритейлер. На конец декабря 2019 г. группа объединяла 16 297 магазинов. Из них 15 354 продуктовых магазина «Пятерочка», 852 супермаркета «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель».