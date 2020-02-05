IT-директором X5 стал Антон Вальков

Антон закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. До прихода в компанию он работал операционным директором «Яндекс.Маркета», а также развивал работу маркетплейса «Беру». Ранее Вальков занимал руководящие посты в американской компании WalMart. Там он отвечал за стратегию развития онлайн-бизнеса, аналитику больших данных в логистике, инновационные сервисы, а также за внедрение быстрой доставки заказов.