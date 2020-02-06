Вероника Никишина возглавила Российский экспортный центр

Вероника Никишина – кандидат экономических наук, защитила диссертацию по теме «Управление доступом российских товаров на рынки зарубежных государств в современных условиях». Более 20 лет занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки. Кроме того, она участвовала в создании Российского экспортного центра. До назначения была членом коллегии Евразийской экономической комиссии. Она курировала таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, установление преференциальных торговых режимов с третьими странами (ЗСТ), применение Евразийским экономическим союзом защитных мер.