Артем Поляков стал гендиректором управляющей компании «Дело»
Артем Поляков назначен генеральным директором УК «Дело» (головная компания группы «Дело»), сообщила пресс-служба организации. Он будет отвечать за стратегическое развитие группы.
До прихода в управляющую компанию Поляков занимал пост генерального директора группы компаний «Нефтетранссервис». Ранее он руководил компанией «АрселорМиттал Кривой Рог». В 2007-2011 гг. Артем был гендиректором «Русагросахар».
ГК «Дело» — крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.