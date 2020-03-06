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Артем Поляков стал гендиректором управляющей компании «Дело»

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Артем Поляков назначен генеральным директором УК «Дело» (головная компания группы «Дело»), сообщила пресс-служба организации. Он будет отвечать за стратегическое развитие группы.

До прихода в управляющую компанию Поляков занимал пост генерального директора группы компаний «Нефтетранссервис». Ранее он руководил компанией «АрселорМиттал Кривой Рог». В 2007-2011 гг. Артем был гендиректором «Русагросахар».

ГК «Дело» — крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

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