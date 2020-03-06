Михаил Гузенко назначен замгендиректора Российского энергетического агентства
Финалист конкурса «Лидеры России» Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства Министерства энергетики России. Об этом сообщила пресс-служба организации «Россия — страна возможностей».
Михаил закончил обучение в магистратуре ИГСУ РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также прошёл программу профессиональной переподготовки Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления Сколково. До нового назначения работал руководителем департамента региональной политики Российского энергетического агентства. На новом посту Гузенко продолжит заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети Агентства (61 филиал, зона ответственности – 85 субъектов Российской Федерации, более тысячи сотрудников). Кроме того, он займется вопросами цифровой трансформации ТЭК России.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты.