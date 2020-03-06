Михаил Гузенко назначен замгендиректора Российского энергетического агентства

Михаил закончил обучение в магистратуре ИГСУ РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также прошёл программу профессиональной переподготовки Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления Сколково. До нового назначения работал руководителем департамента региональной политики Российского энергетического агентства. На новом посту Гузенко продолжит заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети Агентства (61 филиал, зона ответственности – 85 субъектов Российской Федерации, более тысячи сотрудников). Кроме того, он займется вопросами цифровой трансформации ТЭК России.