Олег Тиньков оставил пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Тиньков закончил Ленинградский горный институт. Начал заниматься банковской деятельностью в 2006 г. Тогда он заключил сделку по приобретению российского Химмашбанка, который был переименован в «Тинькофф Кредитные Системы». Он стал единственным в России банком с дистанционным обслуживанием. В 2015 г. организация была переименована в «Тинькофф Банк».