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Олег Тиньков оставил пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

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Олег Тиньков уходит с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка», сообщил бизнесмен. Ранее он заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Теперь совет директоров возглавит Станислав Близнюк.

Тиньков закончил Ленинградский горный институт. Начал заниматься банковской деятельностью в 2006 г. Тогда он заключил сделку по приобретению российского Химмашбанка, который был переименован в «Тинькофф Кредитные Системы». Он стал единственным в России банком с дистанционным обслуживанием. В 2015 г. организация была переименована в «Тинькофф Банк».

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