Михаил Прибочий стал управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России

До нового назначения Михаил десять лет был гендиректором компании глобального сервисного IT-дистрибутора Axoft. Ранее он работал в Associates Distribution на позиции директора по дистрибуции. Теперь он займется качественным усилением позиций «Лаборатории Касперского» в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличением доли рынка компании в странах ближнего зарубежья.