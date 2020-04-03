Михаил Прибочий стал управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России
Михаил Прибочий стал управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии, сообщила пресс-служба компании. Последние 12 лет российский офис возглавлял Сергей Земков, который продолжит работу в организации в должности советника генерального директора в сфере перспективных проектов в России.
До нового назначения Михаил десять лет был гендиректором компании глобального сервисного IT-дистрибутора Axoft. Ранее он работал в Associates Distribution на позиции директора по дистрибуции. Теперь он займется качественным усилением позиций «Лаборатории Касперского» в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличением доли рынка компании в странах ближнего зарубежья.