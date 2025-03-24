Глава Курчатовского института Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии России. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев в ходе заседания научно-экспертного совета коллегии.
«Хочу проинформировать, что указом президента Российской Федерации Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии», – уточнил Патрушев (цитата по ТАСС).
Ковальчук родился 21 сентября 1946 г. в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1970 г. В 1999 г. стал директором-организатором Курчатовского центра синхротронных исследований (КЦСИ). В 2005 г. был назначен на пост директора Российского научного центра «Курчатовский институт», в 2010 г. под его руководством институт был преобразован в национальный исследовательский центр. Должность президента НИЦ «Курчатовский институт» занял в декабре 2015 г.
Ковальчук является членом Морской коллегии РФ с ее основания в августе 2024 г. Путин поручил создать ведомство 29 июля прошлого года. Тогда Патрушев говорил, что оно необходимо для «повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России».