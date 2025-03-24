Глава Курчатовского института Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии

Ковальчук родился 21 сентября 1946 г. в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1970 г. В 1999 г. стал директором-организатором Курчатовского центра синхротронных исследований (КЦСИ). В 2005 г. был назначен на пост директора Российского научного центра «Курчатовский институт», в 2010 г. под его руководством институт был преобразован в национальный исследовательский центр. Должность президента НИЦ «Курчатовский институт» занял в декабре 2015 г.