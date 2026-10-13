Генеральным директором облачного сервиса МТС стал Данила Дюгуров

Дюгуров почти 20 лет работает в разработке. В 2007 г. он начал путь в «Яндексе, где занимался инструментами оценки качества поиска. Затем он переключился на внутреннюю инфраструктуру компании. Дюгуров в том числе развивал контейнерную платформу для тысяч разработчиков. Позже руководил разработкой нескольких направлений Yandex Cloud, где создавал контейнерную и serverless-экосистемы и участвовал в запуске публичного облака.