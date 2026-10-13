Генеральным директором облачного сервиса МТС стал Данила Дюгуров
Генеральным директором облачного сервиса группы «МТС» MWS Cloud назначен Данила Дюгуров. С 2023 г. он занимал пост технического директора в компании, сообщил «Ведомостям» представитель группы.
Дюгуров почти 20 лет работает в разработке. В 2007 г. он начал путь в «Яндексе, где занимался инструментами оценки качества поиска. Затем он переключился на внутреннюю инфраструктуру компании. Дюгуров в том числе развивал контейнерную платформу для тысяч разработчиков. Позже руководил разработкой нескольких направлений Yandex Cloud, где создавал контейнерную и serverless-экосистемы и участвовал в запуске публичного облака.
В 2023 г. Дюгуров присоединился к MWS Cloud в роли технического директора, чтобы с нуля создать собственное публичное облако МТС. Он собрал инженерную команду, в которой сегодня уже 500 специалистов. В октябре 2025 г. MWS Cloud Platform вышла в общий доступ.
По словам гендиректора MWS Павла Воронина, сейчас Дюгурову предстоит сосредоточиться на развитии коммерческих функций и повышении эффективности продаж. Технологической основой для роста станет расширение продуктовой линейки, повышение доступности и надежности облачных сервисов, развитие инфраструктуры для ИИ-нагрузок.
Ранее возглавлявший MWS Cloud Евгений Колбин завершил работу в компании. Воронин заявил, что Колбин сосредоточился на развитии собственного международного финтех-проекта.