ЦБ не поддержал законопроект о расширении полномочий Внешэкономбанка

Внешэкономбанк (ВЭБ) сейчас может обслуживать счета только своих клиентов – участников проектов банка, для увеличения ликвидности банк просил дать ему право открывать депозиты и обслуживать счета всех других компаний. ЦБ не поддержал законопроект о расширении полномочий ВЭБа и, более того, предложил изучить вопрос о лишении ВЭБа возможности обслуживать счета даже участников его проектов, сообщил «Интерфакс». «Ведомостям» это подтвердил федеральный чиновник, знакомый с содержанием письма. ЦБ отказался от комментариев.

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