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Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Где деньги для ВЭБа

ЦБ не поддержал законопроект о расширении полномочий Внешэкономбанка

И предложил изучить вопрос о лишении ВЭБа возможности обслуживать счета даже участников его проектов
  • Маргарита Папченкова,
  • Александра Прокопенко,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости
ВЭБ не должен стать кэптивным банком правительства, считают эксперты (на фото слева – министр финансов Антон Силуанов, справа – председатель ВЭБа Сергей Горьков)
ВЭБ не должен стать кэптивным банком правительства, считают эксперты (на фото слева – министр финансов Антон Силуанов, справа – председатель ВЭБа Сергей Горьков)
Станислав Красильников / ТАСС

Внешэкономбанк (ВЭБ) сейчас может обслуживать счета только своих клиентов – участников проектов банка, для увеличения ликвидности банк просил дать ему право открывать депозиты и обслуживать счета всех других компаний. ЦБ не поддержал законопроект о расширении полномочий ВЭБа и, более того, предложил изучить вопрос о лишении ВЭБа возможности обслуживать счета даже участников его проектов, сообщил «Интерфакс». «Ведомостям» это подтвердил федеральный чиновник, знакомый с содержанием письма. ЦБ отказался от комментариев.

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