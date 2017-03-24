S&P изменило прогноз рейтингов ВЭБа с «негативного» на «развивающийся»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз рейтингов Внешэкономбанка (ВЭБ) с «негативного» на «развивающийся». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте ВЭБа подтверждены на уровне BB+/B, в национальной валюте — BBB-/A-3.

Ранее S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный» благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте — BBB-.