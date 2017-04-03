Петербургский бюджет может заплатить инвестору ЗСД 5,2 млрд рублей

Администрация Петербурга собирается в этом году увеличить расходы на компенсацию затрат инвестору Западного скоростного диаметра (ЗСД) до 5,2 млрд руб. В бюджете на 2017 г. на эти цели заложено 4,6 млрд руб., но в постановлении правительства Петербурга о поправках к закону о бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. расходы по этой статье выросли на 600 млн руб. Документ опубликован на сайте комитета финансов.

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