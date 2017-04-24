Набиуллина: экспортеров освободят от оформления паспортов сделок

Банк России хочет снять с экспортеров требование к оформлению паспортов сделок по экспортным контрактам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций, стоимость которых превышает $50 000. В прошлом году предприниматели попросили президента Владимира Путина увеличить этот порог в два раза. Вмешался Минфин и потребовал, чтобы порог поднялся лишь до $75 000. На прошлой неделе на встрече Путина с предпринимателями гендиректор «Сплат-косметики» Евгений Демин пожаловался, что такое повышение не сильно облегчит бремя на экспортеров. Путин с ним согласился и попрекнул Силуанова: «Антон, $75 000 – это ни о чем». Силуанов тогда обещал рассмотреть вопрос.

Сегодня Демин уже на коллегии Минэкономразвития прямо предложил: не надо вообще поднимать пороги, надо просто переложить ответственность за формирование паспортов с экспортеров на банки, обслуживающие сделки. «Все понимают, что этот реестр можно сформировать фактически автоматически, и банк, и регулятор могут это контролировать, – предложил он. – Для нас это огромное количество лишних операций, издержек».

Набиуллина поддержала этот подход: «Звучало предложение максимально увеличить порог сделки, но мы решили снять необходимость оформления паспортов сделок по экспортным контрактам, оставить их по импортным». Это решение для стимулирования экспорта будет принято в ближайшее время, пообещала она.

По расчетам ЦБ, при повышении минимальной подконтрольной суммы до $75 000 число паспортов сделок могло сократиться на 6%, а платежи по сделкам, требующим оформления паспорта, – до 0,17%.

Действующее пороговое значение по оформлению паспорта сделки было установлено в 2011 г., до этого, с 2004 г., порог составлял $5000. Правильно, что решили не трогать пороги, поддерживает чиновник финансово-экономического блока правительства: это не нужно – наоборот, нужен тотальный контроль, но без участия экспортеров.

Паспорта сделки валютных операций оформляют банки, затем они передают данные о них в Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службы. За отсутствие паспорта сделки предусмотрен штраф – 4000–5000 руб. для директоров компаний, а для самих компаний – 40 000–50 000 руб.