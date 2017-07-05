Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Госзакупки в те же руки

«Ростех» нашел, кому отдать контракт на развитие портала госзакупок

Его без конкурса получил прежний подрядчик – «Ланит»

Компания «РТ – проектные технологии» («дочка» «Ростеха»), которую правительство без конкурса назначило единственным разработчиком Единой информационной системы (ЕИС), нашла субподрядчика. Развитием и техподдержкой сайта госзакупок в 2017 г. займутся «Ланит» и его «дочка» «Онланта» соответственно, следует из информации, размещенной на этом портале.

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