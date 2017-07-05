Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Госзакупки в те же руки
«Ростех» нашел, кому отдать контракт на развитие портала госзакупок
Его без конкурса получил прежний подрядчик – «Ланит»
- Ольга Адамчук,
- Павел Кантышев
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Ростех» нашел, кому отдать контракт на развитие портала госзакупок
М. Стулов / Ведомости
Компания «РТ – проектные технологии» («дочка» «Ростеха»), которую правительство без конкурса назначило единственным разработчиком Единой информационной системы (ЕИС), нашла субподрядчика. Развитием и техподдержкой сайта госзакупок в 2017 г. займутся «Ланит» и его «дочка» «Онланта» соответственно, следует из информации, размещенной на этом портале.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}