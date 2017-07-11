Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Кто участвует, тот и жалуется

ФАС отказывается принимать жалобы на госзакупки по некоторым видам работ от активистов и общественников

Это может привести к злоупотреблениям со стороны заказчиков