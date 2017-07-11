ФАС отказывается принимать жалобы на госзакупки по некоторым видам работ от активистов и общественников
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет принимать жалобы от физических лиц на закупки по некоторым видам работ, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. Речь идет о работах, которые физлица выполнить не могут, так как по закону для этого нужен допуск СРО: строительство, реконструкция, капремонт объектов капитального строительства. Выполнять их могут индивидуальные предприниматели или юридические лица, добавляет Петросян, уточняя, что ФАС будет возвращать заявителям жалобы, поданные по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). По этому закону делают закупки субъекты естественных монополий, компании с долей государства более 50% и др., по 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок») – государственные и муниципальные учреждения. По данным IST-Budget, в 2017 г. в России было объявлено около 1,6 млн закупок по 44-ФЗ и 740 000 – по 223-ФЗ.
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