Сбербанк заработает на школьниках

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Государство рассчитывает на помощь инвесторов в строительстве школ Валерий Шарифулин / ТАСС

Число школ в России не поспевает за школьниками. В 2017–2018 гг. количество последних вырастет на 1 млн человек, оценивал премьер Дмитрий Медведев. А к 2025 г. все школьники должны учиться только в первую смену, занятия же из изношенных школ должны быть переведены в новые, следует из распоряжения правительства.

Изношенных школ в 2016 г. в России было 19 000, оценивала министр образования Ольга Васильева. Но кроме ремонта старых нужно построить новые – к 2025 г. обеспечить местами еще 6,6 млн школьников, следует из параметров госпрограммы содействия созданию в регионах новых школ.

Времени и денег для этого недостаточно. Стоимость программы на 2016–2025 гг. – 2,8 трлн руб., почти 2 трлн руб. из которых потратит федеральный бюджет. Но в 2018–2020 гг. регионы получат на строительство школ субсидию лишь в 74,5 млрд руб., говорила Васильева. Этих денег хватит лишь на введение около 122 000 школьных мест, говорила ее заместитель Валентина Переверзева. Некоторые регионы и вовсе уже решили выйти из программы, так как не нашли денег в местных бюджетах на софинансирование строительства школ. По данным Счетной палаты, таких регионов шесть, в четырех из них обучающихся во вторую смену школьников больше 10%: в Приморском крае – 17,3% школьников, в Адыгее – 14,9%, в Коми – 10,1%, на Алтае – 26,2%.

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