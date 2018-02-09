Австралия соревнуется в снижении налога на прибыль

Но выиграть от этого может не экономика страны, а акционеры иностранных компаний

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Бизнес поддерживает планы правительства Bernat Armangue / AP

Правительство Австралии вслед за США и Великобританией пытается ускорить рост экономики и привлечь инвестиции, снижая налог на прибыль. Оно хочет постепенно опустить ставку с 30 до 25% к 2025 г. Нижняя палата парламента в четверг поддержала план правительства – 75 голосов против 71. Но законопроект не пользуется поддержкой в сенате. Оппоненты указывают на то, что бюджет потеряет 65 млрд австралийских долларов ($51 млрд), и на рост дефицита. Пока Австралия приняла закон о снижении налога только для компаний с годовой выручкой менее 50 млн австралийских долларов ($39,3 млн).

Министр финансов Австралии Скотт Моррисон призвал парламент снизить налог, заметив, что Великобритания уже сделала это, несмотря на высокий бюджетный дефицит. «Не представляю, как сохранение высоких налогов поможет бизнесу нанимать на работу австралийцев и повышать им зарплату», – заявил он.

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