Путину подготовили новые инаугурационные указы

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В послании Федеральному собранию Путин поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а также расходы на инфраструктуру
Алексей Дружинин / пресс-служба президента / ТАСС
Указы президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру сформулированы, фактически завершилась экспертная подготовка, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, документ будет представлен президенту Владимиру Путину. Ранее Bloomberg сообщил о том, что новые указы президента могут обойтись бюджету в 10 трлн руб. за шесть лет, такие расходы подтвердил «Ведомостям» и федеральный чиновник. Но Песков цифру опроверг: «Не будем забегать вперед, по крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр».
В послании Федеральному собранию Путин поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а также расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб. Путин призвал развивать и образование, не назвав сумму расходов. Как финансировать такие расходы, чиновники пока не решили. Скорее всего, источников средств в указах не будет, говорил чиновник, где найти деньги, решит уже новое правительство.
Часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат по другим статьям бюджета, например на оборону, пишет Bloomberg. Финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов. Остальные расходы могут оплатить население и бизнес: на последних совещаниях у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось повышение НДФЛ на 2 п. п. – до 15% – с введением необлагаемого минимума, отмена 10%-ной льготной ставки по НДС, налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%), а также завершение нефтегазового налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ) и введение торгового сбора с оборота (по смыслу близкого к налогу с продаж).
Увеличение расходов на 10 трлн руб. к 2024 г. предполагает, что в среднем расходы на человеческий капитал и инфраструктуру вырастут на 1,5 п. п. в год, рассуждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Но инвестиции можно увеличить и без повышения налогов, уверен он, частично за счет ускорения роста экономики, перераспределения расходов бюджета, например расходов на национальную экономику. Также бюджетное правило в будущем позволит увеличить финансирование инфраструктурных проектов из средств ФНБ, когда он превысит 7% ВВП (на 1 апреля в нем было 3,9% ВВП), говорит он.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
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Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
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Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
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The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
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The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
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The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
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В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
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В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»