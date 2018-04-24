Путину подготовили новые инаугурационные указы

В послании Федеральному собранию Путин поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а также расходы на инфраструктуру Алексей Дружинин / пресс-служба президента / ТАСС

Указы президента об увеличении расходов на социальную сферу и инфраструктуру сформулированы, фактически завершилась экспертная подготовка, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, документ будет представлен президенту Владимиру Путину. Ранее Bloomberg сообщил о том, что новые указы президента могут обойтись бюджету в 10 трлн руб. за шесть лет, такие расходы подтвердил «Ведомостям» и федеральный чиновник. Но Песков цифру опроверг: «Не будем забегать вперед, по крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр».

В послании Федеральному собранию Путин поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а также расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб. Путин призвал развивать и образование, не назвав сумму расходов. Как финансировать такие расходы, чиновники пока не решили. Скорее всего, источников средств в указах не будет, говорил чиновник, где найти деньги, решит уже новое правительство.

Часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат по другим статьям бюджета, например на оборону, пишет Bloomberg. Финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов. Остальные расходы могут оплатить население и бизнес: на последних совещаниях у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось повышение НДФЛ на 2 п. п. – до 15% – с введением необлагаемого минимума, отмена 10%-ной льготной ставки по НДС, налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%), а также завершение нефтегазового налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ) и введение торгового сбора с оборота (по смыслу близкого к налогу с продаж).

Увеличение расходов на 10 трлн руб. к 2024 г. предполагает, что в среднем расходы на человеческий капитал и инфраструктуру вырастут на 1,5 п. п. в год, рассуждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Но инвестиции можно увеличить и без повышения налогов, уверен он, частично за счет ускорения роста экономики, перераспределения расходов бюджета, например расходов на национальную экономику. Также бюджетное правило в будущем позволит увеличить финансирование инфраструктурных проектов из средств ФНБ, когда он превысит 7% ВВП (на 1 апреля в нем было 3,9% ВВП), говорит он.

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