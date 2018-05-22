Экономика / Мировая экономика

Правительство Британии пытается разблокировать деньги на погашение госдолга

Пожертвованные ему в 1928 году 500 000 фунтов превратились в 400 млн фунтов
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Генеральный прокурор Великобритании Джереми Райт во вторник попросил Высокий суд Лондона разблокировать 400 млн фунтов стерлингов, которые за 90 лет скопились в фонде, созданном для полного избавления страны от долга. Но даже если суд пойдет ему навстречу, правительству все равно не удастся рассчитаться со всеми кредиторами.

В 1928 г. премьер-министр и министр финансов Стэнли Болдуин попросил богатых людей помочь правительству расплатиться с долгом, который очень сильно вырос во время Первой мировой войны. Анонимный жертвователь предоставил 500 000 фунтов при условии, что они будут использованы только для полного погашения всего долга. Он в то время составлял 7,6 млрд фунтов, поэтому выделенная сумма была помещена в траст National Fund и реинвестировалась в ожидании того, когда денег будет достаточно для выполнения условия жертвователя.

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