В Китае появляется по два миллиардера в неделю
В отличие от России, в стране благоприятная среда для предпринимательства, указывают UBS и PwC
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В 2006 г. в Китае было всего 16 миллиардеров, а в прошлом году – уже 373
Hassan Ammar / AP
В прошлом году в мире стало еще больше миллиардеров, а их совокупное состояние выросло на рекордные 19% до $8,9 трлн, показало новое исследование UBS и PwC. Во многом это произошло благодаря Китаю, где каждую неделю появляются два новых миллиардера.
Общее количество людей с состоянием $1 млрд и более выросло на 9% до 2158 человек в 2017 г. Больше всего их по-прежнему в США – 585 человек с совокупным состоянием $3,1 трлн (рост на 12% за год).
Но быстрее всего миллиардеры теперь появляются в материковом Китае.
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