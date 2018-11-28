Экономика / Госинвестиции и проекты

Путин выступает на форуме «Россия зовет». Прямая трансляция

Тема пленарной сессии – «Создавать партнерства. Устранять разногласия»
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Прямая трансляция планарной сессии форума «Россия зовет» с участием президента Владимира Путина. Президент может впервые прокомментировать инцидент в Черном море с участием украинских и российских кораблей.

В дискуссии также примут участие президент ВТБ Андрей Костин, управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа Аль Мубарак, гендиректор GF International Investment Management Саймон Шангуань, основатель Formula E Holdings Алехандро Агаг, гендиректор Savencia Fromage & Dairy Жан-Поль Торрис, первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев.

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