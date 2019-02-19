Развитие рыночной экономики мешает КНДР строить социализм

Почувствовавшие вкус денег корейцы больше не хотят быть дешевой рабочей силой

Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Рынок мешает социализму

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Северокорейские СМИ рассказывают о том, как тысячи студентов-патриотов усердно трудятся на строительстве Самджиёна Song Kyung-Seok / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию экономики и повышению уровня жизни в стране. Поэтому на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале он попытается договориться об отмене санкций.

Но в то же время Ким хочет реализовать грандиозные строительные проекты, которые должны стать «социалистической утопией», пишет Reuters. Один из главных – строительство в горах города Самджиён, где к концу 2020 г. должны появиться новые апартаменты, отели, горнолыжный курорт, а также коммерческие и культурные учреждения.

Проблема в том, что для реализации таких проектов Пхеньяну нужна дешевая рабочая сила, а находить ее в последние годы стало труднее из-за развития в стране рыночной экономики.

Молодежные бригады