Развитие рыночной экономики мешает КНДР строить социализм
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию экономики и повышению уровня жизни в стране. Поэтому на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале он попытается договориться об отмене санкций.
Но в то же время Ким хочет реализовать грандиозные строительные проекты, которые должны стать «социалистической утопией», пишет Reuters. Один из главных – строительство в горах города Самджиён, где к концу 2020 г. должны появиться новые апартаменты, отели, горнолыжный курорт, а также коммерческие и культурные учреждения.
Проблема в том, что для реализации таких проектов Пхеньяну нужна дешевая рабочая сила, а находить ее в последние годы стало труднее из-за развития в стране рыночной экономики.
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