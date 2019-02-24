Как губернаторы должны будут выполнять майский указ Путина
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«Ведомости» ознакомились с проектом методики, по которой Кремль и правительство будут оценивать выполнение губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 12 нацпроектов. Подлинность копии документа подтвердили несколько региональных чиновников и один федеральный. Методика еще согласовывается, передал через представителя министр экономического развития Максим Орешкин.
Методика Минэкономразвития оценивает выполнение 14 из 15 ключевых показателей эффективности (KPI), которые были утверждены Госсоветом в конце декабря: число высокопроизводительных рабочих мест, производительность труда, зарплата, инвестиции, бедность и т. д. Главного показателя – доверия населения региона к президенту и губернаторам – документ не касается. Методику оценки доверия к власти готовит администрация президента, поясняет федеральный чиновник.
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