Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Расчет для Путина

Как губернаторы должны будут выполнять майский указ Путина

Власти придумали, как оценивать регионы, осталось решить, как наказывать

«Ведомости» ознакомились с проектом методики, по которой Кремль и правительство будут оценивать выполнение губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 12 нацпроектов. Подлинность копии документа подтвердили несколько региональных чиновников и один федеральный. Методика еще согласовывается, передал через представителя министр экономического развития Максим Орешкин.

Методика Минэкономразвития оценивает выполнение 14 из 15 ключевых показателей эффективности (KPI), которые были утверждены Госсоветом в конце декабря: число высокопроизводительных рабочих мест, производительность труда, зарплата, инвестиции, бедность и т. д. Главного показателя – доверия населения региона к президенту и губернаторам – документ не касается. Методику оценки доверия к власти готовит администрация президента, поясняет федеральный чиновник.

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Комментарии
Arty
03:12 25.02.2019
Кто-нибудь может представить указы президента США по созданию высокопроизводительных рабочих мест в Калифорнии и повышению производительности труда в Арканзасе с наказанием губернаторов штатов за их невыполнение? Почему же в России до сих пор возможен подобный совковый бред ,приводящий только к очковтирательству?
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