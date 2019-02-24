Как губернаторы должны будут выполнять майский указ Путина

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Расчет для Путина

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Губернаторам придется очень постараться, чтобы отчитаться о достижении целей Путина Yuri Maltsev / Reuters

«Ведомости» ознакомились с проектом методики, по которой Кремль и правительство будут оценивать выполнение губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 12 нацпроектов. Подлинность копии документа подтвердили несколько региональных чиновников и один федеральный. Методика еще согласовывается, передал через представителя министр экономического развития Максим Орешкин.

Методика Минэкономразвития оценивает выполнение 14 из 15 ключевых показателей эффективности (KPI), которые были утверждены Госсоветом в конце декабря: число высокопроизводительных рабочих мест, производительность труда, зарплата, инвестиции, бедность и т. д. Главного показателя – доверия населения региона к президенту и губернаторам – документ не касается. Методику оценки доверия к власти готовит администрация президента, поясняет федеральный чиновник.