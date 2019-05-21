Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Семь раз Дерипаска
В российских офшорах зарегистрировалось еще семь компаний
Все они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской
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Все семь структур фигурировали в цепочках владения компаний, связанных с Дерипаской
AFP
На о. Октябрьском в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, сообщило Минэкономразвития. Речь идет о компаниях «Базового элемента» («Базэл», структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски), уточнил министр экономического развития Максим Орешкин (его цитирует «Интерфакс»).
Всего в созданных летом 2018 г. специальных административных районах (САРы) зарегистрировано 10 компаний. Рассматривается еще несколько заявок, сообщило Минэкономразвития.
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