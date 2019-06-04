Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Кино, тенге и штрафы

Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился

Но законопроект о его смягчении уже внесен в правительство

Суровость российского валютного законодательства – одна из самых волнующих тем российских экспортеров и международных компаний. О необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. В конце мая первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что законопроект о смягчении уже подготовлен и может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Но пока надзор за соблюдением валютного законодательства ужесточается и бизнес все чаще привлекают к ответственности, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.

Компании, которые активно используют зарубежные банковские счета, долгое время оставались в теневой зоне, так как органы валютного контроля пристально за ними не следили, рассказывает директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова. В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).

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