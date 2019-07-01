Торговое перемирие США и Китая порадовало инвесторов

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин наконец нашли общий язык NICOLAS ASFOURI / AFP

Хотя президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину во время саммита G20 в Осаке удалось договориться о возобновлении торговых переговоров, завершить это перемирие миром будет непросто. Страны договорились возобновить прекращенные в начале мая переговоры после того, как Вашингтон согласился не вводить 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Трамп разрешил американским компаниям продавать китайской Huawei оборудование, не представляющее угрозу для национальной безопасности США.

Инвесторы положительно отреагировали на эти новости. Китайский фондовый индекс CSI 300 в понедельник подскочил на 2,9%, а американские индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на открытие торгов выросли на 1,2 и 1,8% соответственно. Больше всего инвесторов обрадовало решение США не облагать новыми пошлинами китайские товары, отмечает Алек Янг из провайдера рыночной информации FTSE Russell. «Если бы пошлины были введены, это значительно ухудшило бы прогнозы экономического роста и прибыли корпораций во втором полугодии», – цитирует его Financial Times.