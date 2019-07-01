Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Худое перемирие лучше торговой войны

Торговое перемирие США и Китая порадовало инвесторов

Но страны еще далеки от заключения соглашения

Хотя президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину во время саммита G20 в Осаке удалось договориться о возобновлении торговых переговоров, завершить это перемирие миром будет непросто. Страны договорились возобновить прекращенные в начале мая переговоры после того, как Вашингтон согласился не вводить 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Трамп разрешил американским компаниям продавать китайской Huawei оборудование, не представляющее угрозу для национальной безопасности США.

Инвесторы положительно отреагировали на эти новости. Китайский фондовый индекс CSI 300 в понедельник подскочил на 2,9%, а американские индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на открытие торгов выросли на 1,2 и 1,8% соответственно. Больше всего инвесторов обрадовало решение США не облагать новыми пошлинами китайские товары, отмечает Алек Янг из провайдера рыночной информации FTSE Russell. «Если бы пошлины были введены, это значительно ухудшило бы прогнозы экономического роста и прибыли корпораций во втором полугодии», – цитирует его Financial Times.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике