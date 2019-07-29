Путин попросил ФАС еще раз проверить рост тарифов ЖКХ
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Люди постоянно обращают внимание на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ, сказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву президент России Владимир Путин. Случаев завышения все меньше – с 2016 г. их число сократилось почти в 3 раза до 498 в 2018 г., заверил Артемьев: дыры в законе закрыты, а многолетняя история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы, завершена. Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы, поспорил с ним Путин.
В 2019 г. тарифы ЖКХ повышались дважды из-за роста НДС: первый раз – в январе на 1,7%, а второй – в июле на 2,4%. В последующие годы тарифы будут традиционно индексироваться один раз. Но в этом году у многих людей появилась новая строчка в квитанции или даже отдельная платежка – за отходы. В 2019 г. Россия (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) перешла на новую систему обращения отходов, и люди стали отдельно платить за вывоз мусора. Именно на этот тариф и жаловались президенту в ходе прямой линии жители Омска. Вице-премьер Алексей Гордеев заверял, что тарифы для населения за вывоз мусора в ближайшее время изменятся: люди будут платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор.
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