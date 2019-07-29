Путин попросил ФАС еще раз проверить рост тарифов ЖКХ

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Потребители более чем вдвое переплачивают за коммунальные услуги, признавал сам Артемьев Ярослав Чингаев для Ведомостей

Люди постоянно обращают внимание на необоснованный, по их мнению, рост тарифов ЖКХ, сказал руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву президент России Владимир Путин. Случаев завышения все меньше – с 2016 г. их число сократилось почти в 3 раза до 498 в 2018 г., заверил Артемьев: дыры в законе закрыты, а многолетняя история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы, завершена. Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы, поспорил с ним Путин.

В 2019 г. тарифы ЖКХ повышались дважды из-за роста НДС: первый раз – в январе на 1,7%, а второй – в июле на 2,4%. В последующие годы тарифы будут традиционно индексироваться один раз. Но в этом году у многих людей появилась новая строчка в квитанции или даже отдельная платежка – за отходы. В 2019 г. Россия (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) перешла на новую систему обращения отходов, и люди стали отдельно платить за вывоз мусора. Именно на этот тариф и жаловались президенту в ходе прямой линии жители Омска. Вице-премьер Алексей Гордеев заверял, что тарифы для населения за вывоз мусора в ближайшее время изменятся: люди будут платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор.