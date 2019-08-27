Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Половину – только в российские руки
Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%
И отдельно поддержать конверсию в оборонной промышленности
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа
Максим Стулов / Ведомости
Нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через госзаказ, следует из проекта постановления правительства. На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 г. и уже 50% в 2021 г., в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}