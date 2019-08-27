Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Половину – только в российские руки

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа Максим Стулов / Ведомости

Нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через госзаказ, следует из проекта постановления правительства. На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 г. и уже 50% в 2021 г., в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК.