Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Половину – только в российские руки

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

И отдельно поддержать конверсию в оборонной промышленности

Нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через госзаказ, следует из проекта постановления правительства. На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 г. и уже 50% в 2021 г., в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике