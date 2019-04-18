Власти ограничат исполнителей национальных проектов в выборе поставщиков

Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Национальные проекты нужны для своих

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Помощник президента Андрей Белоусов признал требование закупать под нацпроекты отечественное оборудование целесообразным Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти ищут способы получить максимальную отдачу от 25,7 трлн руб., которые предполагается потратить на национальные проекты. Одна из идей, посетивших чиновников, – так ограничить возможности исполнителей национальных проектов, чтобы те покупали в первую очередь российские товары. Как видно из протокола совещания, прошедшего на прошлой неделе, помощник президента Андрей Белоусов признал требование закупать под нацпроекты отечественное оборудование целесообразным, рекомендовал Минпромторгу составить список подходящего российского оборудования и перечень законов, которые нужно будет изменить ради новых правил. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника.

Президент Владимир Путин подписал при инаугурации указ, в котором перечислено 12 национальных проектов. Они нужны, чтобы улучшить здравоохранение, образование, культуру и экологию, чтобы построить жилье и дороги, чтобы поддержать занятость и малый бизнес. Исполнение нацпроектов потребует закупок медицинского и строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и транспорта почти на 6 трлн руб., сообщал Путин в послании Федеральному собранию: «И эти ресурсы должны работать здесь, в России».