Правительство готовится отменить советские правила

Правительство готово проститься с советским прошлым Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к февралю 2020 г. проанализировать правовые акты советских времен и устаревшие отменить. Подготовить проект постановления правительства Минюст должен к середине ноября.

Всего правительство рекомендует отменить более 20 400 советских актов – их список занял 1992 страницы, рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Среди них, например, декрет 1917 г. о восьмичасовом рабочем дне или постановление о кролиководах и звероводах-любителях. Некоторые советские нормы невозможно выполнить, указывали эксперты Высшей школы экономики. Так, молочные заводы должны разбирать весь инвентарь и мыть его вручную, писали эксперты, но при современном оборудовании мойка полностью автоматизирована.

Это далеко не полный список устаревших норм: в перечень не вошли индивидуальные акты, например об исчислении трудового стажа, временные акты, а также касающиеся международных отношений, говорит сотрудник аппарата правительства. До октября ведомства могут отстоять советские требования, сохранить которые они считают необходимым. Но даже если им это удастся, такие акты все равно могут быть отменены и затем приняты в новом виде, отмечает чиновник.

Главное – чтобы устаревшие требования из отмененных актов не попали в новые, надеется ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик. Бизнес больше волнует, что останется, а не то, что отменят, согласен член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Закрепление старых норм в новых актах будет обсуждаться рабочими группами при правительстве, рассчитывает вице-президент РСПП Александр Варварин. Представитель Минюста не ответил на запрос «Ведомостей».

Основная проблема – в нормах, установленных уже в России, особенно в последнее десятилетие, говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов. Нормы СанПиНов глубоко архаичны, жалуется владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Например, СанПиН запрещает продавать еду, в которой содержатся патогенные группы микроорганизмов. «[Но] стерильной еды не бывает», – говорил ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Константин Чуйченко вице-премьер, руководитель аппарата правительства, 11.09.2019 «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы. Содержание этого приложения – перечень, состоящий из 220 319 актов».

Министр экономического развития Максим Орешкин в 2017 г. предлагал провести инвентаризацию требований, принятых до 2010 г. Правительство намерено до 2021 г. избавить бизнес от необоснованных требований, назвав реформу «регуляторной гильотиной». Но отменить российские требования может оказаться сложнее, чем советские. Минэкономразвития составило список примерно из 30 видов контроля, которые ведомства просят вывести из-под реформы. «Ведомости» ознакомились с этим списком, представитель Минэкономразвития подтвердил его подлинность, но уточнил, что перечень предварительный. Документ будет обсуждаться в правительстве, говорит сотрудник аппарата правительства.

Некоторые ведомства пытаются полностью выйти из-под действия будущего закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», жалуется представитель Минэкономразвития. Например, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает оставить неизменными антимонопольный контроль, регулирование тарифов, госзакупок, гособоронзаказа, рекламы, сделок экономической концентрации, иностранных инвестиций. Надзор за гособоронзаказом и госзакупками необходим для контроля за бюджетными расходами, передал через представителя замруководителя ФАС Михаил Евраев, это не создает нагрузки на частный бизнес и даже защищает его интересы.

Другие ведомства предлагают сделать лишь отдельные исключения (иногда даже не для себя, а для других). Минфин, например, считает, что не стоит пересматривать контроль за аудиторскими компаниями и оборотом драгоценных металлов и камней. Госконтроль драгметаллов регулируется международными стандартами и не влияет на издержки бизнеса, объясняет представитель министерства. Минтруд предлагает сохранить неизменным контроль за выплатой страховых взносов, а Минтранс – за международными автомобильными перевозками и контроль за работой портов. С такими же предложениями ранее выступила Федеральная таможенная служба, объясняет представитель Минтранса.

Представитель аппарата правительства отказался от комментариев.

Это уже второй перечень видов контроля, которые могут избежать реформы. Первый список (более 20 видов контроля) уже включен в законопроект о госконтроле, направленный в правительство на прошлой неделе. В него вошли, в частности, валютный, таможенный, налоговый контроль. Такие исключения противоречат изначальной концепции проекта, предупреждали представители «Деловой России» и ТПП. Некоторые виды контроля не затрагивают интересы бизнеса, например контроль силовых ведомств в воинских частях и учреждениях исправительной системы, передавал через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов.

Реформа госконтроля не первый раз сталкивается с противостоянием чиновников. В предыдущей версии законопроекта о госконтроле было также много исключений (ее разрабатывало открытое правительство, в феврале 2018 г. документ был принят в первом чтении Госдумой. – «Ведомости»). При таком подходе контрольно-надзорная деятельность будет регулироваться отраслевыми законами, а защита прав предпринимателей не будет гарантирована, говорит Варварин.

Число исключений нужно свести к минимуму, считает представитель Минэкономразвития. Для них должны быть очень веские аргументы, передал Шипов через представителя, в абсолютном большинстве аргументов ведомств недостаточно.

В подготовке статьи участвовала Татьяна Романова