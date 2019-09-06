Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Контроль под контролем
Минэкономразвития предлагает сократить проверки бизнеса
Но ввести новые виды контроля за компаниями
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Бизнес не боится контроля, но хочет, чтобы проверки были прозрачными
Максим Стулов / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с копией доработанного законопроекта о госконтроле (представитель Минэкономразвития подтвердил его подлинность). Он был направлен в правительство. Сейчас проект рассматривают отраслевые департаменты, подтвердил представитель аппарата правительства.
Законопроект разработан для проведения реформы контроля и «регуляторной гильотины»: он должен регламентировать работу контрольных органов.
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