Минэкономразвития предлагает сократить проверки бизнеса

Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Контроль под контролем

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Бизнес не боится контроля, но хочет, чтобы проверки были прозрачными Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с копией доработанного законопроекта о госконтроле (представитель Минэкономразвития подтвердил его подлинность). Он был направлен в правительство. Сейчас проект рассматривают отраслевые департаменты, подтвердил представитель аппарата правительства.

Законопроект разработан для проведения реформы контроля и «регуляторной гильотины»: он должен регламентировать работу контрольных органов.