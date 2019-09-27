Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость

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Бизнес боится роста налоговой нагрузки на недвижимость Александр Щербак / ТАСС

Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации. Перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым, делают вывод аналитики PwC.

С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В поправках предлагается уточнить перечень – включить в него «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население. Это создает риски, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, в этом перечне указаны недостроенные здания, к тому же для населения список открытый – в нем «иные здание, строение, сооружение, помещение». Бизнес беспокоит не столько появление в перечне новых объектов, сколько то, что он становится открытым, говорит налоговый директор «Арконик Россия» Максим Хвалибов. Законодатель дает возможность облагать налогом по кадастровой стоимости склады, промышленные здания, теплицы, коровники, перечисляет управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. Собственники промышленных объектов могут вовсе не справиться с уплатой налога на имущество, предупреждает он. Налоговые платежи существенно вырастут, опасается налоговый менеджер крупной иностранной компании, но главное – не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений. Дополнительный риск – издержки на оспаривание кадастровой стоимости, говорит председатель совета национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Алексей Каминский: по одному объекту они могут составить сотни тысяч рублей.