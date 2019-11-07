Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Статья опубликована в № 4937 от 08.11.2019 под заголовком: Россия никак не простится с СССР

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Россия никак не простится с СССР Евгений Разумный / Ведомости

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен. Финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря. Об этом говорится в письме, которое Минюст направил в четверг в правительство. «Ведомости» ознакомились с копией, основные тезисы письма подтвердили человек, близкий к Минюсту, и федеральный чиновник.

Представитель Минюста переадресовал запрос «Ведомостей» в правительство. Его коллега из правительства на запрос не ответил.

В сентябре правительство рекомендовало отменить более 20 400 советских актов. Их список занял 1992 страницы, рассказывал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Среди них, например, декрет 1917 г. о восьмичасовом рабочем дне или постановление о кролиководах и звероводах-любителях. А также правила убоя скота на мясо, по которым скотобойню нужно окружать изгородью и обеспечивать питьевой водой, инструкция по предупреждению оспы коз и др.