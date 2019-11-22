Зеленые энергетики просят допускать иностранцев к строительству солнечных станций и ветряков

Возобновляемая энергетика строится в России по договорам предоставления мощности, которые позволяют инвесторам вернуть вложения с гарантированной доходностью 12%. Программа заканчивается в 2024 г., к этому времени в стране должны построить около 5,4 ГВт зеленых мощностей. Сейчас в правительстве обсуждают продление программы до 2035 г. Ее параметры пока не утверждены, но Минэнерго предлагало ограничиться инвестициями в 400 млрд руб. Основными задачами программы чиновники называют не только повышение доли зеленой генерации в энергобалансе, но и развитие производства оборудования для ВИЭ. Для этого правительство и вводит требования.